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        Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 30 gözaltı kararı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 08:02
        Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 30 gözaltı kararı

        Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MERSİN'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 30 gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. 

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte torbacılık usulüyle uyuşturucu satışı yapan 30 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 30 adrese, 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda evleri arayan ekipler, hakkında yakalama kakarı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

        2023-07-12 08:01:39

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