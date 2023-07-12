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        Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 30 gözaltı kararı (2)

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 10:10
        Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 30 gözaltı kararı (2)

        16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte torbacılık usulüyle uyuşturucu satışı yapan 30 kişiyi tespit etti. 30 adrese, 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 16 kök kenevir bitkisi, 6,86 gram esrar, 32,47 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Firari şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

        2023-07-12 10:09:59

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