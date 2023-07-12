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        Depremzede zihinsel engelli Gamze'nin düğün hayalini komşuları gerçekleştirdi

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 19:59
        Depremzede zihinsel engelli Gamze'nin düğün hayalini komşuları gerçekleştirdi

        Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adıyaman'daki evlerinin yıkılması nedeniyle Mersin'in Tarsus ilçesine yerleşen zihinsel engelli Gamze Girişit'in (32), gelin olma hayalini komşuları, sürpriz temsili düğün töreni ile gerçekleştirdi.

        Depremden önce annesini kaybeden zihinsel engelli Gamze Girişit, babası ve kardeşleriyle birlikte Tarsus ilçesine yerleşti. Genç kızın gelin olma hayalini öğrenen komşuları, onun için temsili bir düğün töreni düzenledi. Gelinlik giydirilen Girişit'e bir kafede gerçekleştirilen törende kına yakıldı, takı takıldı. Komşularıyla tören boyuncu oyun oynayıp pisten inmeyen Gamze Girişit'i mutluluğuna ortak olan komşuları da ona eşlik etti. Gamze Girişit'in ailesi de bu organizasyonu gerçekleştiren komşularına teşekkür etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

        2023-07-12 19:58:14

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