İSTANBUL- BAYRAMPAŞA'DA DERİN DONDURUCUDA BULUNAN CESETLE İLGİLİ SORUŞTURMADA YENİ DETAYLAR

Ali AKSOYERUğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)BAYRAMPAŞA'da 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi parçanmış halde bir evde derin dondurucuda bulundu. Polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına alırken, şüphelinin Kasadar'ın ailesinin eski bir çalışanı olduğu öğrenildi.

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar, iddiaya göre kaçırıldı. Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, bir şüpheli gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı bulabilmek için ard arda baskınlar yapıldı. Bayrampaşa'da bir eve yapılan aramada ise Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış halde bulundu.

Polis evde yaptığı incelemede Muhammed Nuh Kasadar'ın kaçırıldıktan kısa bir sonra öldürülerek derin dondurucuya konduğunu tespit etti. Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin ailenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi."DERİN DONDURUCUDAN ÇIKARDILAR"

Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri olay yerinde cep telefonu görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekipleri cep telefonu görüntüsü

-Mühürlü kapı detay

-Olay yeri genel ve detaylar

-Muhammed Nuh Kasadar fotoğrafı

DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Merkez

2023-07-13 09:28:20