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        Sahte kiralık ev ilanı ile depremzedeleri de dolandırmış

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 12:30
        Sahte kiralık ev ilanı ile depremzedeleri de dolandırmış

        Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, başkasına ait evi sosyal medya hesapları üzerinden kiralık gibi göstererek aralarında depremzedelerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandıran E.K. (27) yakalandı.

        Olay, merkez Akdeniz ilçesindeki Bahçe Mahallesi'nde yaşandı. E.K., başkasına ait eşyalı bir evi sosyal medya hesapları üzerinden kiralık gibi göstererek ilan verdi. Aralarında depremzelerin de bulunduğu ilanları gören yaklaşık 20 aile, E.K.'yi arayarak kiralamak istedi. E.K., kendisini arayan herkesten kapora ve 2-3 aylık kira alarak, evin bir hafta içinde boşalacağını söyleyip, zaman istedi. E.K., evdeki eşyaları taşımak için bazılarından da nakliye parası da alarak, ortadan kayboldu.

        E.K.'ye ulaşamayanlar emniyete giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. İlanla kiraya verdiği evin çevresindekiler tarafından da tanınan E.K. gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülerek sorgulanan E.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

        2023-07-13 12:29:06

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