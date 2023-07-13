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        Hatayspor'un 2 futbol sahasının altyapısı tamamlandı

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 14:57
        Hatayspor'un 2 futbol sahasının altyapısı tamamlandı

        Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) Kahramanmaraş merkezli depremlede tesisleri zarar gören Hatayspor için Mersin'in Erdemli ilçesinde 40 dekarlık alanda yapımına başlanan 2 futbol sahasının altyapı çalışmaları tamamlandı.

        Hatayspor Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Vekili Aydın Toksöz ile Hatayspor Stadyum ve Hataystore'den sorumlu yönetici Selçuk Akıllı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında önümüzdeki Süper Lig sezonunda maçlarını Mersin'de oynayacak Hatayspor'a Erdemli ilçesindeki tahsis edilen tesislerle ilgili görüşme yapıldı. 

        Hatayspor'un Avrupa'nın birinci, dünyanın 3'ncü en büyük 'Atış Poligonu' olan tesislerde ağırlanacağını belirten Vali Pehlivan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın oluruyla, Hatayspor'a tahsis ettiğimiz 40 dekar alan üzerindeki 2 futbol sahasının altyapı çalışmalarını tamamladık. Sahaların üst yapı çalışmasını da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak ve inşallah sezona yetiştirilecek. Konaklamayı, antrenmanlarını Erdemli  Atış Poligonu tesislerinde yapacak olan Hatayspor maçlarını ise Mersin Şehir Stadyumumuzda gerçekleştirecek. Depremden etkilenen,can kayıpları olan,tesisleri yıkılan Hatayspor'u i misafir edecek olmaktan dolayı Mersin olarak ziyadesiyle memnuniyet duyuyoruz" dedi. (DHA)

        DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

        2023-07-13 14:56:01

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