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        Personeline cinsel saldırıdan yargılanan patrona 13,5 yıl hapis

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 15:53
        Personeline cinsel saldırıdan yargılanan patrona 13,5 yıl hapis

        Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de çalışanı H.C.'nin (24) boğazına maket bıçağı dayayıp cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan O. A. (31) 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir yazılım şirketi sahibi olan O. A. iddiaya göre,13 Mart 2020'de iş için Gaziantep'e gideceklerini ileri sürerek personeli H.C.'yi işe çağırdı. O. A. iş yerine gelen H.C.'nin mutfaktaki tabakları toparlamasını istedi. Bu sırada H.C.'nin arkasına yaklaşan O. A., ona cinsel tacizde bulundu. H.C. karşı koyarken, şüpheli bu kez cebinden çıkardığı maket bıçağını genç kızın boğazına dayadı. H.C.'yi yere yatırıp ağzını kapatmaya çalıştı. O. A. nefes almakta zorluk çeken genç kızı bıraktı. H.C. olayın ardından karakola giderek patronundan şikayetçi oldu. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        O. A. hakkında   'tehdit', 'basit cinsel saldırı' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada O. A. iddiaları kabul etmedi. Mahkeme sanığı, 'cinsel saldırı' suçundan 7 yıl 6 ay hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl hapis olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar kesinleşirse O.A. cezasını çekmek üzere cezaevine gönderilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

        2023-07-13 15:52:18

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