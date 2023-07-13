Dilek'i öldüren boşanma davası açtığı eşine ağırlaştırılmış müebbet

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'de boşanma aşamasındaki eşi Dilek Karaman'ı (34) öldüren Murat Karaman (36), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, eşi Murat Karaman'dan boşanmak için dava açtı. Daha sonra ikili, ayrı evlerde yaşamaya başladı. Dava süreci devam ederken; Murat Karaman, geçen yıl 9 Eylül'de Dilek Karaman'ı oğlunun doğum gününe çağırdı. Dilek Karaman, oğlunu görmek için Murat Karaman'ın evine gitti. Bu sırada evinden inen Murat Karaman, yanındaki tabancayı çekip, araçtan inen Dilek Karaman'a 3 el ateş etti. Dilek Karaman hayatını kaybetti, Murat Kahraman tutuklandı. Murat Karaman hakkında 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına; Murat Karaman, Dilek Karaman'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

SON SAVUNMASINI YAPTI

Duruşmada son savunmasını yapan Murat Karaman, "Eşimi daha önce hiç tehdit etmedim, şiddet uygulamadım. Olayda kullandığım tabanca babamdan kalma. Bahçeye gittiğim için yanıma almıştım. Eşim mesaj atıp, geliyorum deyince bırakma zamanım olmadı. Mermi ağzında değildi. İsteyerek yapmadım" dedi.

CEZALARDA İNDİRİM UYGULANMADI

Dilek Karaman'ın yakınları ise sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirtip, en ağır cezayı almasını talep etti. Mütalaasını veren duruşma savcısı da sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Murat Karaman'a 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanığı, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarda indirim uygulanmadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-07-13 16:25:32