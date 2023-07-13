Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını

Mithat ÜNAL/ ANAMUR(Mersin), (DHA)-MERSİN'in Anamur ilçesinde yerleşim yerinin yakınındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerin yakınında yer alan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2023-07-13 17:02:43