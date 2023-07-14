TARSUS'TA YOLCU OTOBÜSÜ İLE İKİ KAMYONUN KARIŞTIĞI KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsü ile iki kamyonun karıştığı kaza 7 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.00 sıralarında AnkaraTarsus Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Otoyolda yolcu otobüsü ile 2 kamyonun çarpışması sonucu yol trafiğe kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar yoldan çekilerek, trafik akışı yeniden sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Kazada yaralanan otobüs şoförünün araçtan çıkarılması

Otobüsün hasar gören ön kısmo

Kaza yeriHaber : Okan ÇALIŞKAN Kamera: TARSUS (Mersin), (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Tarsus Haber : Okan ÇALIŞKAN Kamera: TARSUS (Mersin), (DHA)

2023-07-14 01:13:10