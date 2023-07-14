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        Mersin'de PKK operasyonu; çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 03:14
        Mersin'de PKK operasyonu; çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

        Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişiye yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye'de PYD/YPG saflarında faaliyette bulunmuş ve bu yıl merkez Akdeniz ilçesindeki Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası içeren sloganlar atan 14 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. Özel harekat timlerinin de desteğiyle 14 adrese gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

        2023-07-14 03:13:51

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