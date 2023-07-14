MERSİN'DE PKK OPERASYONU; ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI (2)
11 GÖZALTIMersin'de daha önce Suriye'de PYD/YPG saflarında faaliyette bulunmuş ve bu yıl merkez Akdeniz ilçesindeki Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası içeren sloganlar atan 14 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)
Görüntü Dökümü
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Polis araçlarının emniyetten çıkışı
Özal harekat timinin baskın yapılacak adrese yürümesi
Dron görüntüsü
Adresteki özel harekat ve resmi polisler
Koçbaşı ile kapı kırılması
Evde arama yapılmasıHaber:Mustafa ERCAN Kamera: MERSİN (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Haber:Mustafa ERCAN Kamera: MERSİN (DHA)
2023-07-14 05:11:36