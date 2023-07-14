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        MERSİN'DE DEAŞ'A ŞAFAK OPERASYONU

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 07:20
        MERSİN'DE DEAŞ'A ŞAFAK OPERASYONU

        MERSİN'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürdükleri soruşturma kapsamında  terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu ve yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, bu sabah günün ilk ışıklarıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşalarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü. (DHA)Görüntü Dökümü

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        -Operasyondan görüntülerHaber: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - 

         DHA-Gündem Türkiye-Mersin Mustafa Ercan

        2023-07-14 07:19:56

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