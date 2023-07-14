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        Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu (2)

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 08:29
        Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu (2)

        5 GÖZALTI

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Adresinde bulunmayan 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda kesici ve delici alet, BTK tarafından yasaklanmış telsiz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

        2023-07-14 08:28:12

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