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        Tartıştığı ev sahibini sokak ortasında öldüren kiracıyı linçten polis kurtardı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 18:19
        Tartıştığı ev sahibini sokak ortasında öldüren kiracıyı linçten polis kurtardı

        Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN´in Toroslar ilçesinde İdris Özmen (52), tartıştığı kiracısı A.B. (42) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Linç edilmek istenen şüpheli, polis tarafından kurtarıldı. 

        Olay, 12 Temmuz´da ilçeye bağlı Toroslar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre İdris Özmen, iş yerinin üstündeki evinde oturan kiracısı A.B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı A.B., tabancayla ev sahibi Özmen´e sokak ortasında ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Özmen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Özmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        LİNÇ ETMEYE KALKIŞTILAR 

        Olayı duyan Özmen´in yakınları ise kiracı A.B. linç etmeye kalktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli grubu zorlukla sakinleştirdi. Kalabalığın elinden zorla alınan kiracı, gözaltına alındı.

        TOPRAĞA VERİLDİ, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Özmen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Güneykent Mezarlığında defnedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ise çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN

        2023-07-14 18:18:17

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