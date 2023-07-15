Doktora muştalı saldırı girişimi; şüphelilerden birine ev hapsi, diğeri adli kontrolle serbest

Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne havale şüphesiyle getirilen hastanın yakınları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Tunç'a muştayla saldırmak istedi. Araya giren güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. 2 güvenlik görevlisi de hafif şekilde yaralandı. Dr. Ali Tunç, "Güvenlik görevlileri olmasa ağzımız yüzümüz dağılacaktı. Sağlıksız ortamda sağlık hizmeti olmaz" dedi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden birine ev hapsi verilirken diğeri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Mersin Şehir Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde geçtiğimiz perşembe günü akşamı çocuk acilde havale şüphesiyle getirilen çocuğa Hekimler Birliği Sendikası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi de olan Dr. Ali Tunç, müdahale etti. İddiaya göre, çocuğun bir yakını doktor Tunç´a `Onu iyileştirmezseniz' diyerek küfür edip, tehditte bulundu. Bunun üzerine doktor hasta yakınlarının dışarı çıkartılmasını istedi. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği hasta yakınlarından biri doktora omuz attı, bir genç de eline muşta takıp, saldırmak istedi. Yaşanan arbede sırasında 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı. Hasta yakınları çocuklarını alarak hastaneden ayrılırken doktor ve güvenlik görevlilerinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili hasta yakını olduğu belirlenen O.Ç. ile B.C., gözaltına aldı. İki şüpheli, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. B.C.'ye ev hapsi cezası verilirken O.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMASIYDA BÜYÜK TAHRİBAT OLUŞACAKTI

Olay sonrası Tabipler Odası, Hekim Birliği, Hekim Sen, SES, Tabip Sen, Genel Sağlık İş ve Birlik Dayanışma Sendikası ortak basın açıklaması sonrası bir gün iş bıraktı. Olayın şokunu atlatamayan Dr. Ali Tunç, saldırıdan güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kurtulduğunu söyledi. Hasta yakınlarının tehdit ve hakaretlerinin ardından dışarı çıkartılmasını istediğini belirten Dr. Tunç, "Hastaya müdahale ederken biri 'Onu iyileştirmezseniz eğer' diyerek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir genç de zorluk çıkarmaya başlayınca dışarı çıkarılmasını istedim. Biri üstüme yürüyerek omuz attı, sonrasında ise yanındaki genç eline muşta takarak saldırmaya çalıştı. Eğer güvenlik görevlileri olmasa ağzım yüzüm dağılacaktı, belki de daha büyük bir tahribat oluşacaktı. Her kamu kuruluşunda olan x-ray cihazları hastanelerde de artık olmalı. Sağlıksız ortamda sağlıklı hizmet vermek mümkün değil" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mersin Soner AYDIN

2023-07-15 15:05:19