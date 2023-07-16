Anime karakterlere hayat veren Ada Nur, resimlerini sergiledi

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)DEMİRÖREN Medya Mesleki ve Teknoloji Anadolu Lisesi öğrencisi Ada Nur Çelik (15), Japonya'ya özgü 'anime' çizimlerinden oluşan resimlerini, Mersin'de oturdukları sitenin önünde açtığı stantta sergiledi. Ada Nur Çelik, "En büyük hayalim, Türk anime karakteri oluşturarak Türkiye'deki ilk anime filmi hayata geçirmek" dedi.

İstanbul'da Demirören Medya Mesleki ve Teknoloji Anadolu Lisesi'nde hazırlık eğitimini bitiren Ada Nur Çelik, küçük yaşlarda Japonya'ya özgü anime karakterlerine ilgi duymaya başladı. Resim çizmeyi de çok seven Ada Nur, hayalindeki anime karakterlerini çizdi. Çizdiği resimleri Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde oturdukları sitenin önünde kurduğu stantta sergileyen Ada Nur´un çalışmasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

TÜRKİYE'NİN İLK ANİME FİLMİNİ HEDEFLİYOR

Anime karakterlerini çok sevdiğini kaydeden Ada Nur, "Küçükken çizgi film karakterlerini çizmeyi çok seviyordum. İnternette gezinirken Japon anime karakterleri ile karşılaştım. Çizim tarzları çok hoşuma gitti. Onları çizmeye başlarken kendi karakterlerimi oluşturmaya başladım. Öncelikle karakterin hikayesini belirlemem gerekiyor. Ardından onun çizimini yapıyorum. Benim için yaklaşık 6-7 saat süre alıyor. Okulda ilk olarak İngilizce hazırlık eğitimi gördük. Yabancı öğretmenlerimiz de vardı ve çok iyi bir eğitim aldık. Tüm imkanlardan faydalandık. Teknofest'e gittik, orada staj yapar gibi çeşitli görevlerde yer aldık. Robotik çalışmalar yaptık. En büyük hayalim, Türk anime karakteri, oluşturarak Türkiye'deki ilk anime filmi hayata geçirmek" dedi.

`HAYALİMİZİN ÖTESİNDE BİR OKUL´

Ada Nur´un Erdemli ilçesi 50'nci Yıl Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı yapan annesi Ferda Çelik ise "Kızım Ada, Demirören Medya Mesleki ve Teknoloji Anadolu Lisesi'ne başladığında hayalimizin okulu olarak düşündük. Her ebeveynin hayalindeki okul olduğunu gördük. Kızımın hayalindeki okuldu. 1 yılın ardından şunu gördük ki; hayalimizin ötesinde bir okul. Eğitim olanakları çok fazla. Aldığı akademik eğitimin yanında okulda bireysel yetenekleri de destekleniyor. 1 yılın sonunda girişimcilik alanında gelişim gösterdiğini gördük. Kesinlikle okulumuzu diğer veli ve öğrencilerimize tavsiye ediyorum" diye konuştu. DHADHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2023-07-16 10:22:14