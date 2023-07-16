Lastiği patlayan kamyonet, viyadükten düştü; 3 yaralı
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda lastiği patlayan kamyonetin viyadüğe düştüğü kazada 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi. B.A. yönetimindeki 63 EV 445 plakalı sebze yüklü kamyonet, lastiği patlayınca kontrolden çıkıp, viyadükten düştü. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü B.A., yanındaki Y.K. adlı kadın ve R.E.Ö. isimli çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-07-16 12:35:52