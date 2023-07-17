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        MERSİN'DEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 07:43
        MERSİN'DEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Soner AYDIN/GÜLNAR (Mersin), (DHA) MERSİN'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece görüşlü helikopterlerle yapılan müdahaleye, günün aydınlanmasıyla uçak ve diğer helikopterler de katıldı. 

        Dün, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavakoluğu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 25 konut tedbir amaçlı boşaltılırken, 5 ev de yandı. Rüzgar ve düşük nem nedeniyle etki alanı büyüyen yangına gece görüşlü helikopterlerle sabahın ilk ışıklarına kadar müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ederken, bölge halkının da ekiplerle destek verdiği öğrenildi. Görüntü Dökümü:

        -Orman yangınından görüntü

        -Helikopterlerin alevlere müdahalesiDHA-Gündem Türkiye-Mersin

        2023-07-17 07:42:39

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