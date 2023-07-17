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        Mersin'deki orman yangını, 19 saat sonra kontrol altına alındı (3)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 13:08
        Mersin'deki orman yangını, 19 saat sonra kontrol altına alındı (3)

        YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        Mersin'in Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter´dan yaptığı açıklamada, "Mersin, Gülnar´daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay Belen, Çanakkale, Adana Karaisalı ve Mersin Mezitli´deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Soner AYDIN

        2023-07-17 13:08:02

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