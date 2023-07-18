Eğimli yolda hareket eden park halindeki otobüs önce otomobile sonra markete çarptı

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) MERSİN'in Silifke ilçesinde eğimli yolda park halindeki otobüs, hareket ederek önce otomobile ardından da bir marketin girişine çarptı. Otobüs ve otomobilde hasar oluşurken, marketin camları kırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Atakent Mahallesi Harnupaltı mevkisinde meydana geldi. Eğimli yolda park halindeki 07 AET 713 plakalı otobüs, bir süre sonra hareket ederek, önce park halindeki 06 BAG 523 plakalı otomobile ardından da bir marketin girişine çarparak durdu. Kaza nedeniyle otobüste ve otomobilde hasar oluşurken, marketin de camları kırıldı. O anları gören çevredeki kişiler, otobüsün fren sisteminin bozuk olabileceğini söyledi.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Atike Ceylan KAÇAR

2023-07-18 15:22:59