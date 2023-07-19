Mersin'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 5 gözaltı

MERSİN, (DHA)MERSİN'de bir marketin önünde Orhan Süle'nin (32) hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili polisin yaptığı çalışmada 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 17 Temmuz'da merkez Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Meltem Caddesi'ndeki bir marketin önünde meydana geldi. Orhan Süle, Abdullah Ç. (33) ve Nuri B.'nin (57) aralarında olduğu gruba kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle ateş edildi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Orhan Süle'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah Ç. ve Nuri B. ise ambulanslarla götürüldükleri özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin olayda kullanılan otomobili otoyolda bıraktıktan sonra kaçtığını belirledi. Şüphelilerin R.B., A.K., H.A.,T.Z. ve H.T.A. olduğunu tespit eden ekipler, kaçtıkları İstanbul ve Ankara'daki çeşitli adreslere baskın yaptı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2023-07-19 19:09:43