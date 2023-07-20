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        Kaza yapan sürücüler kaçtı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:13
        Kaza yapan sürücüler kaçtı

        Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde çarpışan kamyonet ile otomobilin sürücüleri kaza yerinden kaçtı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Prof. Hüseyin Gezer Caddesi'nde sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 33 UZ 183 plakalı otomobil, karşı yönden gelen yine sürücüsünün kimliği belirsiz 33 AIZ 062 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet devrilerek yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada iki aracın sürücüsü de kaza yerinden kaçtı. Polis, sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

        2023-07-20 11:12:28

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