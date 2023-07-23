Mersin'de refüje çarpan motosikletteki 2 arkadaş öldü

Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA) MERSİN'in Erdemli ilçesinde refüje çarpan motosikletteki Mihraç Enes Direk (22) ile arkadaşı Enes İmir (24), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Akdeniz Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda meydana geldi. Mersin yönünde ilerleyen 33 AFZ 726 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Motosikletteki Mihraç Enes Direk ile arkadaşı Enes İmir, savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Direk ile İmir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İki arkadaşın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, motosikleti kimin kullandığı henüz tespit edilemedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2023-07-23 12:32:02