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        Çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:30
        Çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı

        Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu Süleyman Süleyman (30), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Temmuz'da ilçeye bağlı Hebilli Mahallesi'nde bir kişinin 4 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen Suriye uyruklu Süleyman Süleyman'ı evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Süleyman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

        2023-07-24 15:26:47

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