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        Mersin'de 4 tefeciye gözaltı; 16 milyon lira haksız kazanç elde etmişler

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:28
        Mersin'de 4 tefeciye gözaltı; 16 milyon lira haksız kazanç elde etmişler

        Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de tefecilik yaparak 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen vatandaşlara yüksek faizle para vererek haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yaklaşık 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli belirlendi. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, belirlenen  adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron ve özel harekat polisleri destekli operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı, 1´ini yakalama çalışmaları sürüyor.

        Şüphelilerin, yüksek faizle para verdikleri kişilerden teminat olarak çek aldıkları, faizli paraları ödeseler dahi çekleri  geri vermedikleri, borçlarının bitmediklerini söyleyerek mağdurlardan sürekli yüksek miktarlarda paralar talep ettikleri belirlendi. Ayrıca ödeme yapmak istemeyen veya ödeyecek durumu olmayanları da iş yerlerine ve evlerine giderek tehdit ettikleri, zorla evlerinden alarak ıssız ve ormanlık alanlara götürerek korkuttukları, darbettikleri, bazılarını da bıçakla yaraladıkları öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

        2023-07-26 11:27:39

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