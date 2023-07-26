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        Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:44
        Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

        Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 kadın şüpheli, yakalandı. 

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kadın şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

        2023-07-26 12:43:27

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