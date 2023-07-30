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        Havuzu temizlerken elektrik akımına kapıldı; o anlar kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:12
        Havuzu temizlerken elektrik akımına kapıldı; o anlar kamerada

        Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin) (DHA) MERSİN'in Erdemli ilçesinde evinin bahçesindeki havuzu temizleyen Saip Ersin (41), elektrik akımına kapıldı. O anlar kameraya yansırken, Ersin tedavisi sonrası taburcu oldu.

        Karakeşli Mahallesi'nde oturan Saip Ersin, 25 Temmuz'da evinin bahçesindeki bir kısmı su dolu havuzu temizlerken elektrik akımına kapıldı. Olayı gören komşularının müdahalesi ile havuzdan çıkarılan Ersin, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ersin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan Ersin'in elektrik akımına kapılıp, havuza düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

        2023-07-30 12:11:23

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