Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mersin'de 'Paşa'nın deniz keyfi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 13:39
        Mersin'de 'Paşa'nın deniz keyfi

        Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdem ilçesinde denize giren 'Paşa' isimli köpek, hem serinledi hem de yüzenlerle oynadı.

        Mersin'de hava sıcaklığı 38 dereceye çıkarken, insanların yanı sıra hayvanlar da serinlemenin yollarını arıyor. Erdemli ilçesi Çamlık sahilinde sahibi ile denize giren 'Paşa' isimli köpek, ilgi gördü. 2 yaşındaki avcı köpeği denizde hem serinledi hem de yüzenlerle oynadı. 'Paşa'nın sahibi Orhan Uzun (48), "Yüzmeyi çok seviyor. Bizimle denizde yüzüyor. İnsanlar da onu seviyor. Hem serinliyor hem de oynayarak güzel vakit geçiriyor. Havalar sıcak olduğu için 'Paşa' ile denize giriyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

        2023-07-30 13:38:54

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksiye kurşun yağmuru! Şoför öldü
        Taksiye kurşun yağmuru! Şoför öldü
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Uzmandan kan emen kum sineği uyarısı!
        Uzmandan kan emen kum sineği uyarısı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Havai fişek deposunda patlama!
        Havai fişek deposunda patlama!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!

        Benzer Haberler

        Havuzu temizlerken elektrik akımına kapıldı; o anlar kamerada
        Havuzu temizlerken elektrik akımına kapıldı; o anlar kamerada
        Mersin'de havuz temizlerken elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
        Mersin'de havuz temizlerken elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
        Mersin'de 12 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de 12 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de bir evden yaklaşık 10 ton çöp çıktı
        Mersin'de bir evden yaklaşık 10 ton çöp çıktı
        Mersin'de otoyolda çarpışan tüp yüklü kamyon ve tırda yangın çıktı
        Mersin'de otoyolda çarpışan tüp yüklü kamyon ve tırda yangın çıktı
        Mersin'de "tefecilik" iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Mersin'de "tefecilik" iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı