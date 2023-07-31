Mersin'de organize suç örgütüne şafak operasyonu

Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de polis, organize suç örgütü üyesi oldukları tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Dron kullanılan, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda şüphelilerin büyük bölümü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütsel yapı içerisinde organize şekilde hareket eden şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüyle de bağlantılı 19 şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin ana finans kaynağının uyuşturucudan elde edilen paralar olduğu, bu paralarla da örgüte yeni elemanlar kazandırmaya çalıştıklarını belirledi. Sabah saatlerinde 19 şüphelinin yakalanması için 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron ve özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere giren ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor. (DHA) FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-07-31 08:43:54