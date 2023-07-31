Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mersin'de organize suç örgütüne şafak operasyonu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 08:44
        Mersin'de organize suç örgütüne şafak operasyonu

        Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de polis, organize suç örgütü üyesi oldukları tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Dron kullanılan, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda şüphelilerin büyük bölümü yakalanarak gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütsel yapı içerisinde organize şekilde hareket eden şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüyle de bağlantılı 19 şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin ana finans kaynağının uyuşturucudan elde edilen paralar olduğu, bu paralarla da örgüte yeni elemanlar kazandırmaya çalıştıklarını belirledi. Sabah saatlerinde 19 şüphelinin yakalanması için 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron ve özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere giren ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor. (DHA) FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

        2023-07-31 08:43:54

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Galatasaray'da yıldızlar geçidi
        Galatasaray'da yıldızlar geçidi
        Rekortmen senarist vefat etti
        Rekortmen senarist vefat etti

        Benzer Haberler

        Mersin'de terör örgütü PKK'ya destek sağlayan 19 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi
        Mersin'de terör örgütü PKK'ya destek sağlayan 19 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi
        Mersin'de 'Paşa'nın deniz keyfi
        Mersin'de 'Paşa'nın deniz keyfi
        Havuzu temizlerken elektrik akımına kapıldı; o anlar kamerada
        Havuzu temizlerken elektrik akımına kapıldı; o anlar kamerada
        Mersin'de havuz temizlerken elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
        Mersin'de havuz temizlerken elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
        Mersin'de 12 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de 12 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de bir evden yaklaşık 10 ton çöp çıktı
        Mersin'de bir evden yaklaşık 10 ton çöp çıktı