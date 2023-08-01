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        Mersin'de sağlık çalışanları iş bıraktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:18
        Mersin'de sağlık çalışanları iş bıraktı

        Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de sağlık çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle iş bırakma eylemi yaptı.

        Çeşitli sağlık ve sosyal hizmetler sendikası üyesi sağlıkçılar Toros Devlet Hastanesi önünde toplandı. Basın açıklaması öncesinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları için saygı duruşu gerçekleşti. Basın açıklamasını sağlıkçılar adına Hekim Birliği Sendikası şube yönetim kurulu üyesi Uzman Dr. Muna Köybaşı Usta okudu. Uzman Dr. Usta, "Toplu sözleşme taleplerimizi belirleyerek, platformun büyük çoğunluğunun katılımıyla 1-2 Ağustos´ta ülke genelinde iş bırakma kararı aldık çünkü ölüyoruz, öldürülüyoruz, ekonomik olarak açlık sınırındayız, tükeniyoruz. Tırnak makasıyla AVM´lere dahi girilemeyen bir zamanda, silahla polikliniğe girip sağa sola ateş edebilen kişilerle iç içeyiz. Şiddetin gölgesinde hizmet üretmeye çalışırken, her an bu silahtan çıkan bir kurşunla, hatta başımıza indirilen bir oksijen tüpüyle, gelecek bir bıçak darbesiyle ölebiliriz. Şiddeti engellemek için sadece kanunların yeterli olmayacağını biliyoruz. Sağlık sistemindeki kargaşa ve huzursuzluk nedeniyle, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz, teknikerlerimiz, teknisyenlerimiz; genel idari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıflarındaki çalışanlar gibi sağlık ekibinin hiçbir üyesi artık nefes alamıyor. Daha ne kadar dibe vurabiliriz? Artık göğsümüzü gere gere hekimim, hemşireyim, ebeyim, sağlık çalışanıyım demeyi geçtik, çalışanlar olarak memurum demekten utanır hale geldik" dedi. 

        'FEDAKARCA HİZMETİN UNUTULMAMASINI BEKLİYORUZ'

        Bugün ve yarın iş bıraktıklarını söyleyen Uzman Dr. Usta, "Biliyoruz ki sağlık, en temel haktır. Sağlık hizmetleri bir ekip işidir ve bir bütündür. Ülkemizde oluşacak ideal sağlık sisteminin en büyük destekçisi olan bizler, hastalarımızın nitelikli tedavi olma, bakım alma ve iyileşme hakkını savunduğumuzun bilinmesini arzu ediyoruz. Pandemide, depremlerde ve her türlü zorlu şartlarda halkımıza ve hastalarımıza verdiğimiz fedakarca hizmetin unutulmamasını bekliyoruz. Nitelikli sağlık hizmeti için verilecek bu mücadelede sadece kendimiz için değil, hastalarımız için de mücadele ettiğimizin bilinciyle, tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bu sebeplerle; hakkımız, halkımız ve hastalarımız için, ideal sağlık sistemi için, bugün ve yarın acil işlemler dışında sağlık hizmetini durduruyor, iş bırakıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

        2023-08-01 15:17:28

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