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        Sulama kanalında ölü hayvanlar bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:12
        Sulama kanalında ölü hayvanlar bulundu

        Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde sulama kanalında ölü 2 büyükbaşa rastlandı. Kokudan rahatsız olan Ali Mavili, "Daha önce de hayvan ölüleri gördük. Kepçe getirip çıkarttık. Sürekli hayvan ölüsü görüyoruz. Buradan balık tutuluyor, önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

        Silifke ilçesinde koruma altındaki Göksu Deltası içerisindeki sulama kanalından kötü kokular gelmesi üzerine bölgeye gidenler, ölü 2 büyükbaşla karşılaştı. Göksu Deltası'na dökülen kanaldaki ölü hayvanlar tedirgin etti. Bölge halkı, kanalda sık sık görülen hayvan ölülerinin kaldırılıp çevrede önlem alınmasını istedi. Kokudan rahatsız olan vatandaşlardan Ali Mavili, "Daha önce de hayvan ölüleri gördük. Kepçe getirip çıkarttık. Sürekli hayvan ölüsü görüyoruz. Pis koku yapıyor. Buradan balık tutuluyor. Buna bir önlem alınsın" dedi.

        Kanalda ölü bulunan hayvanların kime ait olduğu ise bilinmiyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

        2023-08-02 11:11:48

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