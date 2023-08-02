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        Mersin Valiliği 'tiyatro oyunu' için inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:11
        Mersin Valiliği 'tiyatro oyunu' için inceleme başlattı

        MERSİN, (DHA)MERSİN'de Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' isimli tiyatro oyunu hakkında valilik tarafından inceleme başlatıldı.

        Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' isimli tiyatro oyunu hakkında 'Müstehcen' ve 'Dini inanç değerlerini aşağılayan' ifadeler kullanıldığı ve çocuklar tarafından da izlendiği gerekçesiyle Mersin Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tarsus İlçemizde 30 Temmuz'da Yarbay Semsettin Mahallesi´ndeki (Pazar Yeri) Tarsus Belediye Başkanlığınca düzenlenen 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' isimli tiyatro oyununda 'Müstehcen' ve 'Dini inanç değerlerini aşağılayan' ifadeler kullanıldığı, gösteri yapıldığı ve bu oyunun çocuklar tarafından da izlendiği tespit edilmiştir. Valiliğimizce konuya ilişkin kapsamlı inceleme başlatılmış, aynı mahiyette Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz de müdahil olmuştur. İcra edilen gösterinin suç unsuru teşkil etmesi ve mağdurların çocuk olması sebebiyle 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri gereğince; Aile yapımız ve milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan, müstehcenlik içeren bir gösteriyi çocukların izlemesine sebebiyet veren, bahse konu gösteriyi düzenleyen, sergileyen ve ilgisi bulunanların tespit edilerek, Türk Ceza Kanunu´nun 226/1-a,b maddelerine istinaden işlem yapılması talebiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı´na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuyla ilgili olarak ayrıca idari tahkikat başlatılmıştır" denildi. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus MERSİN, (DHA)

        2023-08-02 16:10:22

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