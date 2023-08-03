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        MERSİN'DE 'TORBACI' OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 06:50
        MERSİN'DE 'TORBACI' OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI 

        MERSİN'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 37 gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

         

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'torbacılık' usulüyle uyuşturucu satışı yapan 37 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 38 adrese, 326 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda evleri arayan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Ekiplerin emniyetten çıkışı

        Özel harekat polislerinin adrese tim yürüyüşü ile ilerlemesi

        Özel Harekat timinin baskın yapılacak binaya girmesi

        Polislerin eve girmesi

        Yere yatırılan şüpheli

        Evdeki aramada ele geçirilen tabanca ve mermiler

        Genel ve detay görüntülerHaber Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

         DHA-Gündem Türkiye-Mersin Haber Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

        2023-08-03 06:49:17

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