Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de bilim insanları tarafından Türk sinema sektörüne oyuncu seçimi yapabilecek yapay zeka algoritması geliştirildi. Algoritmayla, oyuncuların en iyi dönemleri ve hangi projeye uygun oldukları belirlenebilecek.

Mersin Üniversitesi'nin desteklediği ve yürütücülüğünü Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Barış Bağcı´nın yaptığı proje kapsamında Türk sinema sektöründe oyuncu seçimi için yapay zeka algoritması geliştirildi. Projede, Fen Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Can Günhan ile birlikte Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü´nden Dr. Öğr. Üyesi Kamil Topal da yer aldı.

Projeyle yapay zekanın sinema sektöründe etkin kullanımının gösterilmesinin amaçlandığı kaydeden Prof. Dr. Gökhan Barış Bağcı, yapılan araştırmanın Türk sinema sektöründe çığır açıcı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Prof. Dr. Bağcı, "Yapay zekanın hangi sektörlerde kullanılabileceğini düşündük. Bu noktada en yakın alanın Türk sineması, casting olduğunu gördük. Çalışmamız toplam 2 sene sürdü. Dataları topladıktan sonra yapay zekanın bilinen algoritmalarını kullandık ve belli sonuçlar elde ettik. Ama kullanılan bu algoritmaların sistemdeki bazı durumları yakalayamadığını görünce ufak değişiklikler yaparak kendimize has algoritma oluşturduk. Yaklaşık yüzde 93 olasılıkla bir aktör ya da aktristin en başarılı döneminin geçmiş ya da geçmemiş olduğunu bulduk. Böylelikle siz bir casting ajansı olarak aktör ya da aktristi projenize dahil etmek istediğinizde yararlı olup olmadığını yapay zeka denetimiyle bulmuş olduk. Bu çalışmaya ağ teorisi eklenerek hangi aktör ya da aktristin birlikte uyumlu şekilde çalışabildiğini de bakılabilir" dedi.

55 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR DAHA FAZLA PROJEDE YER ALIYOR

Yaptıkları çalışmayla 55 yaşın kritik bir eşik olarak ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Bağcı, "Sinema sektörü için bir diğer bulgu ise bizim aktör ya da aktriste olarak tanığımız insanların yüzde 75´inin sadece bir projede yer almış olması. Aktör ya da aktrislerin sadece yüzde 1´i 30 yıllık kariyer yapabilme şansına sahip olmuşlar. Bu oranlar Hollywood olarak yaklaşık aynı. Dolayısıyla kültürden bağımsız olarak sektörün çok zor bir sektör olduğu ve bizim dizilerde gördüğümüz aktör ya da aktrislerin yüzde 25´lik kayıtlı bir dilimi oluşturduğunu gösteriyor. Bir diğer ilginç veri ise 55 yaşın sınır olması. 55 yaşına kadar erkeklerin kadınlara göre daha fazla projede yer aldığını görüyoruz. 55 yaşından sonra iş değişiyor. Kadınlar daha fazla projede yer alıyor. Aktrislerle karşılaştırıldığında 55 yaşında bir erkeğin projede yer alması daha az görülüyor" diye konuştu.

YAPAY ZEKA BİR ÇOK ALANDA KULLANILABİLECEK

Yapay zekanın gelecekte bir çok sektörde performans belirleyici olarak kullanacağını belirten Prof. Dr. Bağcı şunları söyledi:

"Çalışmalarımızın da gösterdiği gibi sektörlerde başarı ölçütü oluşturulması da yapay zeka ile mümkün. Geliştirdiğimiz yöntem spor takımlarında kullanılabilir. Yakın zamanda yapay zekanın birçok alanda kullanılabileceğini görüyoruz. Dünya için yeni bir konu Türkiye için yeni bir konu. Bizim de bu tür çalışmaları yapabileceğimizi göstermek istedik."DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-08-04 10:58:16