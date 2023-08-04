Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hatayspor için yapımına başlanan sahalarda hummalı çalışma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor için yapımına başlanan sahalarda hummalı çalışma devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mustafa ERCAN-Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından ligden çekilme kararı alan Atakaş Hatayspor'a, yeni sezonda Mersin´de oynayacağı maçlar için antrenmanlarını yapacağı 2 saha inşa ediliyor.

        Erdemli ilçesinde, Atakaş Hatayspor için bir süre önce yapımına başlanan antrenman sahalarının yapımı son hızla devam ediyor. Devam eden inşaat çalışmalarını Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile birlikte antrenman saha yapımı inşasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

        40 dönümlük alandaki inşaat çalışması devam ederken çalışanlarla da sohbet den Valisi Pehlivan, "Biliyoruz ki 6 Şubatta 11 ilimizi etkileyen bir felaket yaşadık. Bu deprem felaketinde en çok etkilenen iller arasında Hatay ilimizde bulunuyordu. Hatayspor'un bu depremde tesisleri kullanılamaz hale geldi ve bu sezon için maçlarını oynayacağı, antrenman yapacağı bir yer olması gerekiyordu. Bu kapsamda hemen çalışmalara başladık ve antrenman sahası olarak Erdemli´de bulunan Avrupa´nın en büyük atış poligonu yanında bulunan yerin tahsisini yaptık. 2 aydır burada çalışmalar devam ediyor. Hatayspor bu sezon maçlarını Mersin´de oynayacak. Antrenmanlarını ise burada yapılacak olan 2 adet antrenman sahasında yapacak ve konaklama tesisinde kalacak. Sahamız inşallah en kısa sürede tamamlanacak" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        Alanın drone ile görüntüsü

        Alandaki iş makinelerinin görüntüsü

        İş makineleri ve çalışmalardan görüntü

        Muhabir anonsu

        Vali Ali Hamza Pehlivan alandan inceleme yaparken

        Vali Ali Hamza Pehlivan´ın açıklamasıHaber-Kamera: Mustafa ERCAN-Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin / Erdemli Mustafa ERCAN-Mehmet DOĞANER

        2023-08-04 13:06:49

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!
        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!
        Nijer'de darbe destekçileri yeniden sokakta
        Nijer'de darbe destekçileri yeniden sokakta
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        9 yaşındaki çocuğu yorgun mermiyle vurmuştu! İşte tetiği çeken bekçinin ifadesi!
        9 yaşındaki çocuğu yorgun mermiyle vurmuştu! İşte tetiği çeken bekçinin ifadesi!
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!

        Benzer Haberler

        Mersin Silifke Kalesi kazılarında sona gelindi
        Mersin Silifke Kalesi kazılarında sona gelindi
        Türk sinema sektöründe oyuncu seçimi için yapay zeka algoritması geliştiril...
        Türk sinema sektöründe oyuncu seçimi için yapay zeka algoritması geliştiril...
        Hatayspor'un Mersin'de kullanacağı 2 sahada çalışmalar devam ediyor
        Hatayspor'un Mersin'de kullanacağı 2 sahada çalışmalar devam ediyor
        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Hatayspor, Kamerunlu stoper Kilama'yı transfer etti
        Hatayspor, Kamerunlu stoper Kilama'yı transfer etti
        AK Parti Mersin milletvekilleri, Gülnar'da partililerle buluştu
        AK Parti Mersin milletvekilleri, Gülnar'da partililerle buluştu