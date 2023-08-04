Hatayspor için yapımına başlanan sahalarda hummalı çalışma devam ediyor

Mustafa ERCAN-Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından ligden çekilme kararı alan Atakaş Hatayspor'a, yeni sezonda Mersin´de oynayacağı maçlar için antrenmanlarını yapacağı 2 saha inşa ediliyor.

Erdemli ilçesinde, Atakaş Hatayspor için bir süre önce yapımına başlanan antrenman sahalarının yapımı son hızla devam ediyor. Devam eden inşaat çalışmalarını Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile birlikte antrenman saha yapımı inşasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

40 dönümlük alandaki inşaat çalışması devam ederken çalışanlarla da sohbet den Valisi Pehlivan, "Biliyoruz ki 6 Şubatta 11 ilimizi etkileyen bir felaket yaşadık. Bu deprem felaketinde en çok etkilenen iller arasında Hatay ilimizde bulunuyordu. Hatayspor'un bu depremde tesisleri kullanılamaz hale geldi ve bu sezon için maçlarını oynayacağı, antrenman yapacağı bir yer olması gerekiyordu. Bu kapsamda hemen çalışmalara başladık ve antrenman sahası olarak Erdemli´de bulunan Avrupa´nın en büyük atış poligonu yanında bulunan yerin tahsisini yaptık. 2 aydır burada çalışmalar devam ediyor. Hatayspor bu sezon maçlarını Mersin´de oynayacak. Antrenmanlarını ise burada yapılacak olan 2 adet antrenman sahasında yapacak ve konaklama tesisinde kalacak. Sahamız inşallah en kısa sürede tamamlanacak" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alanın drone ile görüntüsü

Alandaki iş makinelerinin görüntüsü

İş makineleri ve çalışmalardan görüntü

Muhabir anonsu

Vali Ali Hamza Pehlivan alandan inceleme yaparken

Vali Ali Hamza Pehlivan´ın açıklamasıHaber-Kamera: Mustafa ERCAN-Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin / Erdemli Mustafa ERCAN-Mehmet DOĞANER

2023-08-04 13:06:49