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        Mut'ta işçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 22:03
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        Mut'ta işçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
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        Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde işçi taşıyan servis minibüsünün kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 14 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde KaramanMut D-715 Karayolu'nun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Hamdi Çelik yönetimdeki 70FV874 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste yolcu konumumdaki Ayşe Yılmaz'ın (47) hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta sürücü ile birlikte 14 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerince minibüsten çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 14 yaralı, tedavi altına alındı. Tedavisi süren yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

        2023-08-04 22:02:39

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