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        Asansör kuyusuna düşen yavru köpek, kurtarıldı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 14:46
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        Asansör kuyusuna düşen yavru köpek, kurtarıldı
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        MERSİN, (DHA)MERSİN'de haşere ilaçlaması yapan ekip, inşaat halindeki bir binanın asansör kuyusuna düşen ve gözleri görmeyen yavru köpeği fark edip, kurtardı.

        Haşere ilaçlama çalışmaları sırasında, Mezitli ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi Arif Nihat Asya Sokak´taki bir inşaata giren ekipler, binanın asansör kuyusuna düşen ve gözleri görmediği için kuyudan bir türlü çıkamayan 2,5 aylık yavru köpeği fark edip, kurtardı. Kuyudan çıkarılan köpeğe mama ve su veren ekipler, bir süre etrafı arayarak sahibi olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Ardından yavru köpeğe, inşaat alanındaki görevli bekçinin baktığını öğrendi. İnşaat alanında bekçilik yapan, ismi öğrenilemeyen kişi, yavru köpeği 5 gün önce kaybettiğini ve hiçbir yerde bulamadığını belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

        2023-08-05 14:45:54

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