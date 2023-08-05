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        Görme engellilerden bariyer eylemi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 15:12
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        Görme engellilerden bariyer eylemi
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        Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA)KADIKÖY'de eylem yapan yaklaşık 50 görme engelli, metro ve Marmaray istasyonlarında güvenli yolculuk yapabilmek için istasyonlara bariyer kurulmasını istedi. 

        Türkiye Görme Engelliler Derneği üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, Kadıköy'den metroya binerek Marmaray Ayrılıkçeşmesi durağına geldi. Ellerindeki dövizlerle sloganlar atan grup, istasyonlarda daha güvenli yolculuk yapabilmeleri için bariyer kurulmasını talep etti. 

        Türkiye Görme Engelliler Derneği Başkanı Fatih Karadayı grup adına yaptığı basın açıklamasında, "Burada artık engelliler, insanlar ölmesin diye toplanmış bulunuyoruz. 2020 yılında Ankara'da görme engelli bir dava arkadaşımız Tahir Kermen metro altında kalmak suretiyle feci şekilde can vermiştir. Başka canlar yanmasın diye buradayız. Bizler küçücük önlemlerle çok büyük hayatlar kurtarılabileceğine inanıyoruz. Bariyer yapılırsa hem görme engelliler raylara düşmeyecek, çocuklar ve tansiyon hastası yaşlılar. Hem de intiharlar olmayacak. O nedenle diyoruz ki, raylarda ölmek istemiyoruz .Eğer haklı taleplerimiz gerçekleştirilmezse daha farklı eylemler yapacağız. Açlık grevine kadar gideceğiz" dedi. 

        Eyleme katılan Nurşen Korkmaz de," Biz Metro İstanbul ile defalarca görüştük. Hatta raporlarımızı da kendilerine ilettik. Biz metroların yeteri kadar güvenli olmadığını onlara hem sözlü hem yazılı olarak ilettik. Kılavuz çizgi şart ama bariyer de gerekli. Çünkü düşmelerin önüne geçilmiyor bariyer olmadığı için. Çekmeköy metrosunda bariyer varsa, yeni yapılan metrolarda bariyer varsa eskilerinde de bu şart" diye konuştu. Açıklama sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, engellilerin yürümesine yardımcı oldu. 

        (FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Mersin

        2023-08-05 15:11:17

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