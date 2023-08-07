Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tedavisi tamamlanan 2 deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tedavisi tamamlanan 2 deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde nesli tehlike altında olan ve yaralı olarak bulunan 60 yaşında oldukları belirtilen iki 'Chelonia Mydas' olarak bilinen deniz kaplumbağası tedavilerinin ardından denize bırakıldı.

        Temmuz ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7´nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Sahili'nde yaralı olarak bulunan 2 dişi yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı. Yaklaşık 1 aylık tedavi sonrasında tekrar sağlığına kavuşan 60 yaşındaki iki kaplumbağaya Vali Ali Hamza Pehlivan ve merkez personeli tarafından kimlik ile tedavi bilgilerinin yer aldığı markalama işlemi yapıldı. Daha sonra iki kaplumbağa tekrar bulundukları bölgede sahile bırakıldı. Mersin´de Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından şu ana kadar 47 deniz kaplumbağasının tedavi edilerek tekrar doğal ortamına salındığı belirtildi.

        'MERSİN DENİZ KAPLUMBAĞASI İÇİN ÖNEMLİ BİR YER'

        Deniz kaplumbağalarının denizle buluşmasının ardından açıklama yapan Vali Pehlivan, "Mersin deniz kaplumbağaları için önemli bir yere sahip. Birçok bölgemizde sahillerde deniz kaplumbağalarının üreme alanları bulunuyor. Deniz kaplumbağaları zaman zaman bu sahillerde değişik sebeplerle yaralanmalara veya rahatsızlanmaya maruz kalabiliyorlar. Kentimizde de Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7´nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi var. Bu merkezde görevlilerimiz, veteriner hekimlerimiz var. Çeşitli sebeplerle yaralanmış olan ve bir şekilde zarar görmüş olan kaplumbağaları tespit ederek bu merkeze arkadaşlarımız getiriyorlar. Burada gerekli bütün tedavilerini yapıyorlar. Tedavisi yapılan deniz kaplumbağaları daha sonra denize bırakılıyor. Bugün de iki deniz kaplumbağamızın denizle buluşmasına şahit olduk" dedi.

        Tedavileri tamamlanıp Akdeniz'e uğurlanan kaplumbağalara aynı zamanda markalama da yaptıklarına değinen Vali Pehlivan, bu markalama sayesinde dünyanın neresine giderlerse gitsinler, başlarına bir şey geldiğinde veya tekrar rahatsız olduklarında, o marka üzerinden tüm bilgilere ulaşıldığını kaydetti.

        Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7´nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin önemli bir görev yaptığını belirten Vali Pehlivan, "Bu merkezimizde şimdiye kadar 47 deniz kaplumbağasının tedavisi tamamlanarak denizle buluşturuldu. İlimiz sahillerini daha çok caretta caretta olarak da bilinen iribaş deniz kaplumbağası, Chelonia Mydas olarak bilinen yeşil deniz kaplumbağası tercih ediyor. Bugün bu türlerden oluşan kaplumbağaların tedavisi gerçekleştirildi. Tespitleri yapmak üzere ilgili personelimiz sürekli kaplumbağaların yumurtlama alanlarında, sahillerde geziyorlar ve kontroller yapıyorlar. Bunun dışında zaman zaman vatandaşlarımızın da tespitleri oluyor. Bu tespitleri bizlere bildiriyorlar. Ben öncelikle bu merkezimizde görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar dilerim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

        2023-08-07 11:23:39

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Slovenya'da sel faciası
        Slovenya'da sel faciası
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular

        Benzer Haberler

        Mersin'de sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı
        Mersin'de sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı
        Mersin'de tedavi edilen 2 kaplumbağa denize bırakıldı
        Mersin'de tedavi edilen 2 kaplumbağa denize bırakıldı
        Mersin'de sahte ilaç ürettikleri öne sürülen 2 zanlı yakalandı
        Mersin'de sahte ilaç ürettikleri öne sürülen 2 zanlı yakalandı
        Mersin'de iş hanında tavan vantilatörünü çalma girişimi güvenlik kamerasınd...
        Mersin'de iş hanında tavan vantilatörünü çalma girişimi güvenlik kamerasınd...
        Orman Genel Müdürü Karacabey, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ett...
        Orman Genel Müdürü Karacabey, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ett...
        Bozyazı'da doğal gaz kullanımı için çalışmalar başladı
        Bozyazı'da doğal gaz kullanımı için çalışmalar başladı