Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mersin'de park halindeki otomobil yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de park halindeki otomobil yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mithat ÜNAL/ ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'de, park halindeki otomobilde çıkan yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Anamur ilçesi Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Sinanoğlu İş Hanı'na ait otoparka park edilen otomobilin motor kısmında, öğle saatlerinde dumanlar yükseldi. Otomobil bir anda alev alınca itfaiyeye haber verildi. İhbarla adrese gelen ekipler, yaklaşık yarım saatte yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

        2023-08-07 17:09:29

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Eş" değer sıkıntı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar

        Benzer Haberler

        Mersin'de Değirmençay Barajı'nın yapımı devam ediyor
        Mersin'de Değirmençay Barajı'nın yapımı devam ediyor
        Akdeniz İhracatçı Birliklerinin 7 aylık ihracatı 8,34 milyar dolar oldu
        Akdeniz İhracatçı Birliklerinin 7 aylık ihracatı 8,34 milyar dolar oldu
        Mersin Ticaret Borsası
        Mersin Ticaret Borsası
        Tedavisi tamamlanan 2 deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu
        Tedavisi tamamlanan 2 deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu
        Mersin'de sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı
        Mersin'de sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı
        Mersin'de tedavi edilen 2 kaplumbağa denize bırakıldı
        Mersin'de tedavi edilen 2 kaplumbağa denize bırakıldı