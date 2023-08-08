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        Sıcakta bitkin düşen kerkenez kuşuna polisten müdahale

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 10:11
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        Sıcakta bitkin düşen kerkenez kuşuna polisten müdahale
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        Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de sıcak hava nedeniyle bitkin düşen kerkenez, polislerin müdahalesiyle uçacak duruma geldikten sonra doğaya bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, tabiattaki canlıları koruma çalışmalarını ve doğal yaşam alanlarının kontrolünü sürdürüyor. Son olarak HAYDİ ekibi, devriye gezerken Toroslar ilçesi Buluklu Mahallesi'nde sıcaktan bitkin düşen kerkenez buldu. Ekipler, kuşa su içirerek üzerine su serpti. Kerkenezin hastalık ve yaralanma yönünden de kontrol eden ekip, vitaminli su karışımı içirerek vücut direncini hızlıca toparlaması ve uçabilecek canlılığa gelmesine de destek verdi. Kerkenez, daha sonra ekip tarafından doğaya bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN

        2023-08-08 10:10:39

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