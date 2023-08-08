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        Araştırma enstitüsü, Torosların eteklerinde 2,5 ton bal üretti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 10:27
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        Araştırma enstitüsü, Torosların eteklerinde 2,5 ton bal üretti
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        Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce, bu yıl 2 bin 100 rakımda 2,5 ton bal üretildi. Kilosu 300 liradan satılan bala ilişkin bilgi veren enstitü müdürü Mustafa Ünlü, "Bu yıl rekoltede biraz düşüklük yaşandı ama yine de balda kalite çok fazla" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Bölümü, 2 bin 100 rakımdaki Torosların eteğinde bal hasadına başladı. Hasada katılan enstitü müdürü Mustafa Ünlü, bu yıl çok daha kaliteli ürün almaları nedeniyle talebe yetişemediklerini belirtti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ünlü, "Kovanlarımızı yaylaya getirmemizin nedeni; çiçek çeşidinin ve florasının zengin olması ve bal kalitesinin yüksek olmasıdır. Teknik olarak 2 ziraat mühendisi, 1 tekniker ve 1 işçimizle bu işi yapıyoruz. Kurumumuza ait 110 adet arı kovanımız bulunuyor ve bu kovanlardan yılda 2,5 ton bal üretimi yapıyoruz. Bu yıl rekoltede biraz düşüklük yaşandı ama yine de balda kalite çok fazla. Şu anda kovanlarımızda bal hasadına başladık. Bu ballar hazırlanıp, paketlendikten sonra kurumumuzun satış noktalarında vatandaşlar ile buluşturuluyor. Toros Dağları'nın eteklerinden gelen kır balımıza talep çok fazla olduğu için satışa sunulmasının ardından kısa sürede tükeniyor. Balımız, kilosu 300 liraya satılıyor" dedi.

        ARICILIK EĞİTİMİ VERİLİYOR

        Arıcılıkla ilgilenenlere eğitim de verdiklerini anlatan Ünlü, "1944 yılında kurulan bir enstitü olarak her zaman üreticilerimize destek veriyoruz. Enstitü olarak arıcılığa başlayanlara, arıcılık ile ilgilenenlere yönelik eğitim seminerleri düzenliyoruz. Arıcılarımıza bilgiler verip, ana arı konusunda da üretim yaparak arıcılarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Enstitü olarak bölge illerimizden yaklaşık 11 ilimize arıcılık konusunda bilgi ve bilimsel çalışmalar konusunda destek oluyoruz. Kurum olarak sınırlı miktarda ve kaliteli bal üretimi yaptığımız için vatandaşlarımızdan da olumlu dönüşler alıyoruz. Vatandaşlarımız, bildiği ve tanıdığı kişilerden bal alırlarsa daha iyi olur. Bütün arıcılarımıza bol bereketli bir hasat dönemi dilerim" diye konuştu.

        Arıcılık yapan Mehmet Doğan ise "Bu yıl hava şartları nedeniyle bir kez hasat yapacağız. Rekoltemiz düşük ama kalite çok güzel. Benim 50 kovanım var ve bu kovandan yaklaşık 300 kilo bal hasat yapmayı düşünüyorum. Bütün arıcılarımıza bol bereketli bir hasat sezonu dilerim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

        2023-08-08 10:26:32

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