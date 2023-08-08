Akkuyu NGS inşaatında 4´üncü ünitenin temel döşeme betonlanması tamamlandı

MERSİN, (DHA)Akkuyu Nükleer Güç Santrali´nin (NGS) 4´üncü ünitesinin inşaat sahasında reaktör binasının temel döşemesinin betonlanma işlemi tamamlandı. İnşaat için büyük bir önem taşıyan bu aşamanın tamamlanması, kor tutucunun yer alacağı reaktör şaft duvarlarının inşasına olanak sağlayacak. Akkuyu NGS inşaatının temeli için yüksek kalitede özel bir beton karışımı kullanıldığı belirtildi. Döşemenin maksimum dayanıklılığını sağlamak için reaktör binasının temeline 3 bin 500 ton armatür ve 17,5 bin metreküp beton karışımı döküldü. Bu miktardaki beton ile 10 futbol sahasına 1 metre yükseklikte zemin oluşturulabiliyor. Doğrudan Akkuyu NGS sahasından çıkarılan kırma taş ve kum gibi doğal malzemelerden oluştuğu vurgulanan beton karışım parametreleri, tüm işlemler sırasında tek tek kontrol ediliyor. "REAKTÖR BİNASININ DIŞ VE İÇ DUVARLARININ İNŞASI DA BAŞLADI" Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Temel döşemenin betonlanmasının tamamlanması, tesisimizin 4´üncü güç ünitesinde gerçekleşen yılın en önemli olaylarından biridir. İyi koordine edilmiş kesintisiz çalışmaları için inşaatçılara özel olarak teşekkür etmek isterim. Akkuyu NGS'nin inşası sırasında tüm teknolojik çözümlerin küresel nükleer toplumun modern gerekliliklerine, UAEA güvenlik standartlarına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ve ulusal gerekliliklerine uygun olarak hayata geçirildiğini belirtmek isterim." Beton üzerinde yapılan başarılı laboratuvar testlerinin ardından 4´üncü ünitenin inşaatının bir sonraki aşaması olan reaktör binasının dış ve iç duvarlarının inşası da başladı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez DHA

2023-08-08 12:27:10