Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Denizde fenalaşan Havva hemşire, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizde fenalaşan Havva hemşire, yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesi Devlet Hastanesi´nde görevli ameliyat hemşiresi Havva Şeref (55), girdiği denizde fenalaşarak, yaşamını yitirdi. Şeref´in kıyıya çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale sırasında, 'Benden bu kadar' dediği öğrenildi. 

        Anamur ilçesindeki Ören Sahili'nde denize giren Havva Şeref, fenalaştı. Sahildekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Şeref'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeref, durumunun ciddileşmesi üzerine Mersin Şehir Hastanesi´ne sevk edildi ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Öte yandan Şeref´in kıyıya çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale sırasında, 'Benden bu kadar' dediği belirtildi. Anamur Devlet Hastanesi´nde Havva Şeref için tören düzenlendi. Arkadaşlarının gözyaşları arasında cenaze aracına alınan Şeref´in cenazesi önce Göktaş Mahallesi´ndeki evine götürüldü ve helallik alındı, ardından da Anamur Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

        2023-08-09 16:50:30

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakım merkezinde infial yaratan görüntüler!
        Bakım merkezinde infial yaratan görüntüler!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        Mersin'de bahçe yollarına soğuk asfalt uygulandı
        Mersin'de bahçe yollarına soğuk asfalt uygulandı
        Hatayspor, orta saha oyuncusu Baran Sarka'yı transfer etti
        Hatayspor, orta saha oyuncusu Baran Sarka'yı transfer etti
        Kira artışını kabul etmedi, tehdit ve cinsel içerikli mesajlar aldığı iddia...
        Kira artışını kabul etmedi, tehdit ve cinsel içerikli mesajlar aldığı iddia...
        Mersin'de bir kişi evindeki 100 litre sahte içki ile yakalandı
        Mersin'de bir kişi evindeki 100 litre sahte içki ile yakalandı
        Hatayspor, Kamerunlu sol kanat Lamkel Ze'yi transfer etti
        Hatayspor, Kamerunlu sol kanat Lamkel Ze'yi transfer etti
        Akkuyu NGS inşaatında 4´üncü ünitenin temel döşeme betonlanması tamamlandı
        Akkuyu NGS inşaatında 4´üncü ünitenin temel döşeme betonlanması tamamlandı