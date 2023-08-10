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        Bakan Bolat: Ekonomimiz büyük deprem felaketine rağmen yüzde 4 büyüdü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:51
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        Bakan Bolat: Ekonomimiz büyük deprem felaketine rağmen yüzde 4 büyüdü (2)
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        STK TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Şehir Buluşmaları' kapsamında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Suphi Öner Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Bolat, "Bardağın dolu tarafı çok fazla. Türkiye son 20 yılda yüzde 5,4 ortalama ile büyüme kaydetti. Milli gelirini 214 milyar dolardan aldı, 906 milyar dolara çıkardı. Kişi başına milli geliri 3 bin dolardan aldı, 10 bin 655 dolara çıkardı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçmiş AK Parti hükümetleri, istikrar ve güven kavramını kendisine çıpa edinerek icraat, hizmet ve eser siyasetiyle, 'halka hizmet, hakka hizmettir' anlayışını düstur edinerek, gecegündüz çalışarak bu başarıların elde edilmesinde çok büyük rol oynadılar. Ticaret Bakanlığı olarak ihracata yoğun destek veren bir kuruluşuz. Son 20 yılın en önemli başarısı olarak Türkiye mal ihracatında 36 milyar dolardan 254 milyar dolarak çıkarmaya başardı. Hizmet ihracatında ise 90 milyar dolara çıkarmayı başardı. Bu yılki hedefimiz; 120 milyar dolar hizmet ihracatı, 260 milyar dolar ise mal ihracatı gerçekleştirmek" dedi.

        '2028 İÇİN BÜYÜK HEDEFLER BELİRLEDİK'

        2028 için büyük hedefler belirlediklerini kaydeden Bolat, şunları söyledi:

        "Mal ihracatında 400 milyar dolar, hizmet ihracatında 200 milyar dolar hedef belirledik. Eximbank'ın sermayesini temmuz ayı içinde yüzde 40 artırarak 20,8 milyara çıkardık. Bu 6,8 milyarlık artırımın getireceği finansman yaklaşık 70 milyar lira ekstra ihracat finansmanı olacaktır. İhracatçılarımız hemen başvurularını yapmaya başladılar zaten. Merkez Bankamız ihracat reeskont kredisini günde 300 milyondan 5 kat artışla 1,5 milyara çıkardı. Bu da ihracatçılarımızı önemli ölçüde rahatlatan bir finansmana erişim imkanı oldu. Bundan sonra artık ihracatçılarımızın ülkemize puanlar kazandıracak ihracat golleri atmalarını bekliyoruz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

        2023-08-10 17:50:44

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