Mersin BŞB Erkek Basketbol Takımı'nın gözü Süper Lig'de 

Mustafa ERCAN / MERSİN,(DHA)Türkiye Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde mücadele edecek Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde ilk antrenmanını başantrenör Semih Soğuksu yönetiminde gerçekleştirdi. Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda oyuncuların oldukça istekli oldukları gözlemlenirken, başantrenör Semih Soğuksu yeni sezonda basketbolseverlerin de desteği ile şampiyonluk sevincini yaşamak istediklerini söyledi.

Türkiye Erkekler Basketbol Birinci Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon çalışmaları için start verdi. Başantrenör Semih Soğuksu ve oyunculardan Hüseyin Akın Kandemir, takımın genel durumu, hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İyi bir takım oluşturduklarını belirten Başantrenör Soğuksu, "Biz geçen sezon da iyi bir kadroyduk. Deprem sonrası sakatlıklar ve aksaklıklar nedeniyle sezonu lige çıkamadan tamamladık. Bu sezon daha güçlü, yeni transferlerle daha iddialı bir şekilde sezona giriş yaptık. Geçtiğimiz yılın kadrosundan sadece Alp Karahan kaldı. Birçok oyuncumuz değişti. Yiğitcan Turna, Hazer Avcı, Akın Özdemir gibi daha önce gittikleri takımlarda lige çıkma başarısı göstermiş tecrübeli oyuncuları kadromuza ekledik" dedi.

"BU LİGİN İDDİALI KADROLARINDAN BİRİSİYİZ"

Deniz Çelen, Alp Karahan ve Utku Yücedağ gibi oyuncuların yanı sıra genç ve potansiyelinin ligin üstünde olduğunu düşündükleri Bilgehan Diril, Burak Gözeneli ve Berat Berke Tunç gibi genç isimleri de takıma kazandırdıklarını ifade eden Soğuksu "Bence iyi bir kadro oldu. Bu ligin iddialı kadrolarından birisiyiz. Geçen sezon yarım kalan hikayeyi bu sezon tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

"ŞEHRİMİZİN TAKIMINI SÜPER LİG'E TAŞIMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Mersinli basketbolseverlerin desteğinin çok önemli olduğuna da dikkat çeken Soğuksu, "Onlar bizim geçen sezon da her zaman yanımızdaydı. Bu sezonda özellikle onların o muhteşem desteğiyle şehrimizin takımını Süper Lig'e taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Onların desteği burada olmazsa olmaz. Bizim için itici bir güç. Onları yeni sezonda da yanımızda istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN AKIN KANDEMİR: SÜPER LİG'E ÇIKMAK İÇİN KURULAN BİR TAKIMIZ

Yeni transferlerle birlikte daha güçlü bir takım olduklarını söyleyen oyuncu Hüseyin Akın Kandemir ise, "Hem genç hem de tecrübeli bir takımız. Semih hocamızla beraber enerjik bir takım olacağımızı düşünüyorum. Süper Lig'e çıkmak için kurulan bir takımız. Heyecanlıyız, güzel ve sıcak bir şehirdeyiz. Taraftar zaten burayı ağzına kadar dolduruyor. Ben geçen sene öyle gördüm. Bütün sezon boyunca taraftarımızı bekliyoruz. Umarım sonu şampiyonluk olur. Play-off'lara kalmadan şampiyon olabilirsek daha iyi olur. Olmazsa da play-off'lardan şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sporcuların antrenmana gelmesi

Antrenmandan genel ve detay

Başantrenör Semih Soğuksu'nun konuşması

Oyuncu Hüseyin Akın Kandemir'in konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-08-10 17:51:21