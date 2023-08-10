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        Mersin'de arazide otlayan 48 küçükbaş öldü; inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:58
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        Mersin'de arazide otlayan 48 küçükbaş öldü; inceleme başlatıldı
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        Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN'de arazide otlayan 48 küçükbaş öldü. Hayvanların ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Olay, Tarsus ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Yeşilkuyu mevkisinde meydana geldi. Boş bir arazide kendisine ait keçileri otlatan Aydın Şahin, hayvanların tek tek yere yattığını fark etti. Keçilerin öldüğünü anlayan Şahin, kurtarabildiği hayvanları olduğu yerde kesti. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ölen keçiler incelemeye alındı. Toplam 48 küçükbaşın öldüğünü belirten Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, "Hayvanların zehirlendiğini düşünüyoruz. Arazide otladıkları alan ile ilgili bir sıkıntı olabilir. İncelemeler sonucu ölüm nedenleri ortaya çıkacak" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

        2023-08-10 17:57:44

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