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        MERSİN'DE CADDE ÜZERİNDE TÜFEK, BIÇAK VE SOPALI KAVGA: 1 ÖLÜ, 12 YARALI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 01:41
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        MERSİN'DE CADDE ÜZERİNDE TÜFEK, BIÇAK VE SOPALI KAVGA: 1 ÖLÜ, 12 YARALI  
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        MERSİN´in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan pompalı tüfek ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Tarsus'a bağlı Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Rasim Dokur Bulvarı üzerinde bulunan oto kiralama işletmesi sahibi D.U.Y. (29) ile otomobil sürücüsü A.A.T. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar arasında gerginlik artarken oto kiralama dükkanının sahibi D.U.Y., iş yerinden aldığı pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Yaşanan arbede sırasında iki taraftan Yakup T. (17), T.T. (44), M.T. (51), M.T. (42), Y. T. (21), S.T. (19), B.T. (26), D.U.Y., G.Y. (35), C.M.Y. (26), S.Y. (37) ve H.Ç. (20), saçma, bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı.Saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Yakup T. ile 12 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Yakup T., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş çaplı önlem alan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Olayı yeri

        Güvenlik önlemi alan ekipler

        Ölen kişiHaber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Tarsus Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)

        2023-08-11 01:40:19

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