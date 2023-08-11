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        Mersin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 07:38
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        Mersin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı
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        Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLcok kullanan, öğrenci yapılanmalarında yer alıp eleman devşirmek üzere faaliyet gösteren ve polis okulu sınavı soruları ile KPSS sorularını çalarak kamu görevlisi olan 9 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, operasyon için harekete geçti. 9 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

        2023-08-11 07:37:40

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